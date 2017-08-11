تساقط أمطار غزيرة على جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تساقطت أمطار غزيرة على محافظات منطقة جازان؛ صامطة وأحد المسارحة والداير بني مالك والريث والحرث والعيدابي والطوال وهروب وفيفا ومركزي الفطيحة وبلغازي، ومراكز وقرى تابعة لتلك المحافظات.

يذكر أن إدارة الطرق بمنطقة جازان أعادت فتح الطرق المتأثرة بالأمطار في المناطق الجبلية.

وأوضح مدير عام الإدارة المهندس محمد الحازمي أن فرقتي الطرق في الداير بني مالك والريث عملتا على مدار الساعة لمباشرة فتح تلك الطرق، وتلقي البلاغات، ليتمكن سكان القرى والهجر من الوصول لمنازلهم ووظائفهم، مبينا أن المتابعة مستمرة لآثار الأمطار يوميا في كل المحافظات، بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى.