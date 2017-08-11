⁠⁠⁠⁠⁠المملكة تستقبل حجاج باكستان بماء زمزم المبارك والحلويات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل مكتب 78 بالمؤسسة الأهلية لمطوفي جنوب آسيا ضيوف الرحمن من دولة باكستان بماء زمزم المبارك والحلويات المكية واللدو واللبنية، في جو احتفائي بهيج.

وفي هذا الصدد قال رئيس المكتب المطوف طلال قصاص أن مجموعات الخدمة الميدانية بالمؤسسة تتنافس في تقديم برامج الاستقبال الخاصة بضيوف الرحمن في مقر سكنهم بمكة المكرمة مبيناً أنه يتم استقبال الحجاج عند وصولهم للعاصمة المقدسة بماء زمزم والورد والحلويات وتقديم الضيافة لهم، حيث يشعرهم ذلك بأنهم في وطنهم بين أهلهم وذويهم، مشيراً إلى أن المكاتب ومؤسسات الطوافة تتنافس في تقديم البرامج المنوعة لدى استقبال الحجاج.

وأضاف بأن المؤسسات تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنية وأمن وأمان.

فيما عبر الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى الديار المقدسة، مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال غير مستغرب مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،-حفظه الله -لما تقوم به من جهود جبارة لراحة ضيوف الرحمن.