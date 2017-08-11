عيادات الزعتري تقدم العلاج لـ 3 آلاف لاجئ سوري - صحيفة صدى الالكترونية

عمّان(صدى):

قدمت العيادات التخصّصية في مخيم الزعتري بالأردن، العلاج اللازم لـ 3160 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية من اللاجئين السوريين خلال أسبوع العمل الـ 240 للعيادات.

وقال المدير الطبي للعيادات التخصّصية الدكتور حامد المفعلاني: الإحصائية الطبية التابعة للعيادات السعودية سجّلت هذا الأسبوع 739 مراجعاً لعيادة الأطفال و44 مراجعاً لعيادة القلب.

وأضاف: تلقى 216 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الطب العام، وتعاملت عيادة الجراحة مع 271 حالة، والعظام مع 188 حالة، وعيادة الجلدية تعاملت مع 291 حالة، بينما بلغ عدد مراجعي عيادة الأنف والأذن والحنجرة 199 حالة، أما عيادة التطعيمات فاستقبلت 91 طفلاً وقدّمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الطبية ” شقيقي صحتك تهمني ” ، فيما أجرى قسم المختبر 183 تحليلاً مخبرياً.

بدوره، قال المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان, إن الحملة حققت الأهداف المنشودة التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الاشقاء السوريين، وذلك بتقديم أفضل خدمة طبية لهم في مناطق وجودهم سواء داخل المخيمات أو خارجها، إضافة إلى تقديم العلاج اللازم للأمراض الموسمية ضمن المحور الطبي.