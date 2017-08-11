⁠⁠⁠⁠⁠مهرجان تمور بريدة يحقق نجاحا كبيرا في أول أسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

كشفت الإحصائيات التي رصدها فريق الإحصاء بمهرجان تمور بريدة 38 أن عدد السيارات الواردة للسوق ، خلال الاسبوع الأول من انطلاقة المهرجان بلغ 9249 سيارة محملة بـ 1,308,038 عبوة كرتونية تزن نحو 3924 أطنان ، و 3,924,114 كيلو من مختلف أنواع التمور، كما استمر توافد كميات كبيرة من التمور ولجميع الأصناف التي تتجاوز أكثر من 35 صنفاً من التمور ، بأسعار معتدله وبمتناول الجميع.

وأفادت الإحصائيات أن التمر ” السكري ” الأعلى تدفقاً للسوق ، يليه الصقعي و العسيله والخلاص والونانه و الشقراء ونبتة علي والمكتومي وغيرها من الأصناف التي تجد اهتماماً من كافة المستهلكين .

من جانبه بين الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور خالد النقيدان ، ان التمور الواردة للسوق مازالت بزدياد يومياً ، مشيراً أن المزارعين ما زالوا يضخون كميات كبيرة من التمور يقابله زيادة في عدد المتسوقين في كل يوم ، مؤكداً أن الأسعار في متناول الجميع و على حسب النوعية والجودة . لافتاً ان التمور الواردة للسوق خاضعة للفحص المخبري وضبط الجودة و مكافحة الآفات التي قد تلحق بالتمور.

وأشار الدكتور النقيدان أن أمانة منطقة القصيم عملت على توفير خدمات مساندة للسوق ، مع مايشهده المهرجان من فعاليات مصاحبة ثقافية واجتماعية وتوعوية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة.