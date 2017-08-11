اتحادي سابق يكشف سبب رحيله - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشف الفنزويلي جيلمن ريفاس، مهاجم فريق اتحاد جدة السابق، والشارقة الإماراتي الحالي، سبب رحيله عن السعودية، في الصيف الماضي.

وانتقل ريفاس للاتحاد في صيف 2015، قادمًا من ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي، وسجل 19 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 25 مباراة، في موسمه الوحيد بدوري جميل للمحترفين.

وأوضح ريفاس في تصريحات نقلتها صحيفة الناسيونال، أنه رحل عن السعودية، إلى الشارقة الإماراتي، لأسباب عائلية.

وقال ريفاس :“ رحلت إلى الإمارات لشعوري بوجود قيود اجتماعية على تحركات عائلتي ”.