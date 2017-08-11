85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرها شرطيون على نزع حجابها بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

انتهى اتفاق بالتراضي بحصول مسلمة أجبرها شرطيون على نزع حجابها خلال توقيفها على 85 ألف دولار في مدينة لونج بيتش ضاحية لوس أنجلوس.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الاسلامية (كير) على موقعه الإلكتروني أن ” كيرستي باول وهي أمريكية من أصول افريقية ومسلمة تقدمت بشكوى بعدما نزع رجال شرطة حجابها بالقوة أمام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين “.

وأضاف البيان أن ” السيدة باول كانت ترتدي الحجاب وأجبرت على أن تمضي الليلة سافرة عندما كانت موقوفة ” ، موضحاً أنها ” تصف التجربة على أنها سببت صدمة عميقة “.

وصوتت لونغ بيتش الثلاثاء على الموافقة على الاتفاق الودي الذي ينص على دفع تعويضات قيمتها 85 ألف دولار، كما قالت المنظمة مشيرة إلى أن بلدات أخرى في مناطق اورانج وسان برناردينو ومحيط لوس انجليس عدلت قوانينها لحماية الحق في ارتداء الحجاب خلال الاحتجاز.

وأكد مونتي ماشيت مساعد المدعي في لونغ بيتش في تصريحات نشرتها صحيفة لوس انجليس تايمز أن شرطيات سيتولين الآن نزع حجاب أي معتقلة ” إذا كان ذلك ضروريا لأمن العنصر ” وبدون وجود شرطيين أو معتقلين ذكور.

وكانت باول أوقفت خلال إجراءات روتينية للتدقيق في الهوية في مايو 2015 لتهم ما زالت تدرس. وخلال توقيفها قال رجال الأمن أن عليها خلع حجابها. وقد رفض طلبها شرطية لتفتيشها ولم يسمح لها بارتداء حجابها عند احتجازها قيد التحقيق، وقالت في الشكوى التي تقدمت بها العام الماضي في لوس انجليس ” لا اتمنى لاي شخص ان يمر بما شعرت به “.