برشلونة يبحث عن بديل كوتينيو - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

قالت تقارير إعلامية إن نادي برشلونة الإسباني قد يوجه أنظاره صوب ديلي آلي لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، حال فشلت مساعيه للحصول على خدمات البرازلي كوتينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي.

وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام إسبانية دفع رفض مسئولي ليفربول لفكرة بيع كوتينيو لبرشلونة، مسئولي الأخير للتفكير في آلي باعتباره أحد البدائل الجيدة لتعويض رحيل البرازيلي نيمار، الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمحت التقارير إلى أن الدولي الإنجليزي آلي أبدى ترحيباً بفكرة ارتداء قميص برشلونة، حيث يعتبر اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلاوجرانا فرصة ذهبية بالنسبة له.