علي الحبسي يعلق على تألق المعيوف ضد الفيحاء - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد حارس المرمى العماني علي الحبسي لاعب فريق الهلال أنه سعيد بتحقيق فريقه للفوز على الفيحاء في أولى مبارياته في منافسات دوري جميل للمحترفين، مشدداً على أهمية الفوز في اللقاء الافتتاحي لحامل اللقب.

وأشار الحبسي إلى أن الهلال نجح في تقديم مستوى جيد على مدار الشوطين مما جعله يحقق انتصاراً مستحقاً.

وعن مستوى الحارس عبدالله المعيوف زميله في الفريق رد :” أحيي زميلي على المستوى الذي قدمه وأنا سعيد لما قدمه عبدالله وبغض النظر من الحارس أنا سعيد بالتواجد مع هذا النادي” .

وأضاف :” نشارك في العديد من البطولات محلياً وآسيوياً ويجب أن يكون جميع الحراس جاهزين “.

وشدد الحبسي على أن الضروري أن يكون اللاعب المشارك جاهز سواء كان هو أو زميله المعيوف.