بالصور.. الاتحاد الدولي لألعاب القوى يكرم الزايدي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كرم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو سليمان بن عوّاض الزايدي نظير جهوده المميزة خلال رئاستة للاتّحاد العربي لالعاب القوى خلال العشرين السنة الماضية.

التّكريم جاء على هامش بطولة العالم لالعاب القوى التي تقام بلندن، وحضره الأمير نواف بن محمد عضو الاتحاد الدولي وبعض اعضاء الاتحاد الدولي والعرب وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد السعودي السابق.

وقال الزايدي عقب على التّكريم : الحمد لله أن يجد المرء بعد مغادرته كرسي المسؤليّة من يقدر جهده ويذكر عمله ، والفضل في هذا التّكريم يرجع لبلادي التي منحتني الفرصة لكي أمثلها في قيادة العاب القوى العربية على مدى عشرين عاماً ، وأعطتني الفرصة لأشارك بأسمها في محافل قارية ودولية وفي الأولمبيات الدولية وفي التجمعات العربية. فشكرا لبلادي المملكة العربية السعودية ولقيادتها التي أعطت التّنمية البشرية وعلى وجه خاص الشباب جُلّ الرّعاية والاهتمام وتمكينهم من التواجد في الهيئات العربية والقاريّة والعالمية لتمثيل بلادهم وكسب الخبرة.

وأضاف: ولاشك المرحلة التي شرفت فيها بعضوية الاتحاد السعودي كانت من أهم المراحل التي برز فيها الاهتمام المحلي والدولي لنشر ثقافة العاب القوى اللّعبة المركزية لكل الألعاب الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن استقبال رئيس الاتحاد الدولي السيد سيباستيان كو له وتكريمه مؤشر واضح على تقدير العالم للمملكة ولرجالها ولشبابها وفي الوقت نفسه رسالة لتحفيز الشّباب على عدم التردد في تمثيل بلادهم في المحافل الشبابية ليبقى اسم الوطن حاضرًا ومؤثرًا في مسيرة الشباب العالمي.