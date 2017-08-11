حريق يغلق محطة مترو أنفاق وسط لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشفت إدارة الإطفاء البريطانية اليوم الجمعة أنها تتحرى تقارير عن تصاعد دخان من محطة أكسفورد سيركس لمترو الأنفاق في وسط المنطقة التجارية الرئيسية في لندن.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في لندن ” استدعينا ونتحرى تقارير عن اندلاع حريق ” ، وأضاف ” نحن نتحرى الأمر وموجودون في الموقع ” ، وقالت سلطات النقل في المدينة إن المحطة أغلقت أمام الركاب في حين وصلت خدمات الطوارئ إلى المكان.

وأوضحت الشرطة البريطانية إنها استدعيت إلى المحطة بعد تقارير عن إنذار بوجود حريق، مشيرة أنها لا تتعامل مع الحريق على أنه مريب، وكتبت شرطة النقل البريطانية في تغريدة على موقع تويتر ” ما زلنا نعمل مع فرقة إطفاء لندن في أوكسفورد سيركس. لا تزال المحطة مغلقة. لا نتعامل مع سبب الحريق في الوقت الحالي باعتباره مريبا “.

ونشرت فرقة إطفاء لندن صورة على موقع تويتر أظهرت تصاعد الدخان من أبواب قطار أنفاق مفتوحة.