بالفيديو .. " فولفو XC60 " الجديدة سيارة الدفع الرباعي المناسبة للمدن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إذا كنت ترغب في سيارة دفع رباعي مدمجة فاخرة حديثة بجانب أنها سيارة حسنة المظهر ومريحة، ومجهزة بأحدث التقنيات، فاليكم فولفو XC60 الجديدة والتي وتتنافس ضد BMW X3، أودي Q5، ومرسيدس بنز GLC، ولكن نسخة فولفو الأكثر تحضرا بين الأربعة، لإعطاءها الأولوية للراحة بدلا من ديناميكية القيادة.

ومن أهم سماتها الرئيسية التصميم الجذاب الخارجي، المقصورة الداخلية مع مواد ذات جودة عالية فيها والكثير من الرحابة للأقدام والركاب في المقاعد الخلفية. وقد يجد البعض الحقيبة الخلفية قصيرة جدا مقارنة مع الموديلات الألمانية، ولكن في العالم الحقيقي، فهي تعمل على ما يرام.

وXC60 هي سيارة مريحة جدا للقيادة، وتقدم المقاعد الأمامية الداعمة ولكن ينصح المشترين بانفاق ما يقرب من 1304 دولار اضافية لنظام التعليق الهوائي الاختياري، والذي يمكنه أن تيمتص كل عثرة تقريبا على الطريق. وتأتي فولفو XC60 بمنظومة هجينة، والتي من الناحية النظرية تستهلك 2.1 لتر / 100 كم من الوقود مع استخدام محرك كهربائي، ولكن في العالم الحقيقي، فهي تحقق 5.6 لتر / 100 كم. ويبلغ سعر السيارة 78.235 دولار في النهاية.