العيادات الطبية بجامعة الملك فيصل تعلن عن 11 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر عدد من الوظائف بنظام العقود على برنامج التشغيل المباشر لعيادات ومراكز الجامعة بمجمع العيادات الطبية، وترغب شغلها بمواطنين من (الذكور والإناث)، وذلك في التخصصات التالية:

– طبيب نائب أول في تخصص طب أسرة (للجنسين).

– طبيب نائب أول في تخصص طب الباطنية (للجنسين).

– طبيب نائب أول في تخصص جراحة عظام (للرجال).

– طبيب نائب أول في تخصص جلدية وتناسلية (للنساء).

– طبيب نائب أول في تخصص أشعة (للنساء).

– طبيب نائب أول في تخصص طب أطفال (للنساء).

– طبيب نائب أول في تخصص النساء والتوليد (للنساء).

– طبيب نائب أول في تخصص عيون (للرجال).

– طبيب نائب أول في تخصص أنف وأذن وحنجرة (للرجال).

– طبيب نائب أول في تخصص طب طوارئ (للرجال).

– طبيب نائب أول في تخصص طبيب مقيم (للنساء).

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أن على المتقدمين ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة، وذلك اعتباراً من يوم غد السبت الموافق 20-11-1438هـ، مشيرًا إلى أن التقديم ينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأربعاء 24-11-1438هـ، مبينًا أنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

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