مدير صحة الرياض يكرّم المشاركين في برنامج " اداء الصحة " - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

رعى مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض بالانابة الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة امس الخميس في قاعة المحاضرات بالمبنى الرئيسي لصحة الرياض حفل تكريم مستشفيات وكوادر منطقة الرياض المشاركة في برنامج تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بالمملكة ” اداء الصحة ” .

وعبر د. الشيحة في كلمته عن شكره وتقديره للمكرمين مبدياً سعادته بما قاموا به والذي سيساهم باْذن الله في رفع مستوى وكفاءة الجودة الصحية المقدمة للمستفيدين وقال ان البرنامج يعد من احد البرامج النوعية وتطبيقية من استراتيجيات التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠.

من جانبه شكر مدير شئون المستشفيات بصحة الرياض د.عصام الغامدي المدير العام لحضوره ورعايته وقال لقد كانت ملامح هذا البرنامج فيما يخص منطقة الرياض تبعث على التفاؤل اذ تم تطبيق العديد من مؤشرات قياس الاداء ومعايير الجودة والسلامة فضلاً عن اعتبارية مستوى رضا المرضى المراجعين لمستشفيات المنطقة ، وقد تم ذلك كله بعد فضل الله بجهود مباركة من الكوادر العاملة بتلك المستشفيات والمسئولين فيها الذين اتقنو العمل لتظهر تقاريره الأولية انخفاض مدد الانتظار في أقسام الطوارئ وارتفاع عدد المواعيد المجدولة في أقسام الرنين المغناطيسي والعمليات وتسارع الاداء في أقسام المختبرات بسبب تحسن منهجية الاستخدام الأمثل لتلك الأقسام .

وشهد حفل التكريم حضور مديري المستشفيات والذي كان برعاية شركة ” المراعي ” حيث قدم د. الشيحة درعاً لمندوب الشركة نظير ذلك ، ومن ثم كرّم سعادته ” ٧ ” من مستشفيات منطقة الرياض وهي ” مستشفى الملك سلمان ، مستشفى الملك خالد بالخرج ، مستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز ، مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل ، مستشفى اليمامة ، مستشفى الإيمان ، مستشفى النساء والولادة بالخرج ” وكرّم أيضاً “٣٢٠ ” موظف وموظفة لنجاحهم في تطبيق البرنامج مما كان له الأثر لظهور نتائج إيجابية تساعد في رقي وتطور الخدمات الصحية المقدمة للمرضى .