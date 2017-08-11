ضبط فلسطينى قادما من جدة حاول تهريب كاميرات في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط فلسطينى قادما من جدة حاول تهريب كاميرات في مطار القاهرة
ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الجمعة راكبا فلسطينيا حاول تهريب كاميرات مراقبة محظور حيازتها طبقا للقانون داخل حقائبه لدى وصوله من المملكة وتم إحتجاز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب .
وقال سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 309 والقادمة من جدة إشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب الفلسطينى ” م . ع ” وبتفتيش حقائبه تبين وجود كاميرات مراقبة محظور حيازتها طبقا للقانون وتم إحتجاز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب حيث تم عرضه على الجهات الأمنية المختصة .
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