ضبط فلسطينى قادما من جدة حاول تهريب كاميرات في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الجمعة راكبا فلسطينيا حاول تهريب كاميرات مراقبة محظور حيازتها طبقا للقانون داخل حقائبه لدى وصوله من المملكة وتم إحتجاز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب .

وقال سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 309 والقادمة من جدة إشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب الفلسطينى ” م . ع ” وبتفتيش حقائبه تبين وجود كاميرات مراقبة محظور حيازتها طبقا للقانون وتم إحتجاز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب حيث تم عرضه على الجهات الأمنية المختصة .