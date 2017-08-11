⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. أرادت تزيين يدها بوشم من الحناء فوقعت الكارثة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أُصيبت فتاة أمريكية تٌدعى ” كلوي كودوين ، 20 عاماً ” ، بعدة حروق في يدها نتيجة وضع وشم من الحناء للزينة .

حيث نشرت الفتاة صوراً للحروق التي أصابت يدها بسبب الحناء لتحذير الفتيات منها ، وتأكدهن من صلاحيتها وأنها آمنه عليهن قبل استعمالها .

وفي التفاصيل كانت الشابة في عطلة ببلغاريا حيث قررت الحصول على وشم الحناء، ولكنّ الصدمة كانت بعد 10 أيام حين تلاشى لون الوشم وظهرت الحروق على يدها، ما اضطرها إلى تناول الأدوية المضادة للالتهابات لتعالج هذه الحروق نتيجة تفاعل كيميائي.