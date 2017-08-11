مدينة الملك عبدالله الطبية تختتم برنامج الابحاث الصيفي بمشاركة ٥٨ متدرب ومتدربة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

اختتمت مدينة الملك عبدالله الطبية أمس فعاليات برنامج الأبحاث الصيفي لعام 2017 برعاية المدير العام التنفيذي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة الدكتور/عبدالله بن عصام غباشي .

ويعدّ هذا البرنامج البحثي المكثف الذي يقام للعام الخامس على التوالي، الأول من نوعه على مستوى وزارة الصحة والمدن الطبية بالسعودية.

وأوضح مدير مركز الأبحاث بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور/ خالد سلمان أن البرنامج في دورته الخامسة سجل نجاحاً مميزاً بمشاركة 58 متدرب ومتدربة، تم ترشيحهم للالتحاق بالبرنامج لهذا الصيف من بين أكثر من 600 متقدم ومتقدمة، بعد أن تم فرز مقترحاتهم البحثية المقدمة خلال مرحلة التسجيل للدورة.

وأضاف أن البرنامج الصيفي للأبحاث الذي يستمر لمدة شهر، متوائم مع الخطة الاستراتيجية للمدينة الطبية بأن تكون رائدة في مجال الأبحاث ونشر ثقافته بحلول عام 2020م، وبين أن البرنامج اشتمل على محاضرات مكثفة وورش عمل، كما أشرف على الطلبة والطالبات خلال هذه الدورة مجموعة من الباحثين والباحثات المؤهلين علمياً، ممن لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال. وقد تنوعت المشاريع البحثية لهذا العام لتشمل تخصصات صحية أخرى مثل الصيدلة وطب الأسنان وإدارة الخدمات الصحية.

وقد شارك في تقييم البحوث المقدمة لهذا العام كلا من سعادة المدير التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية البروفيسور/ فيصل علاف، وسعادة وكيل عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور/ تركي حبيب الله، وسعادة الدكتور/ عاصم خوقير من إدارة التخطيط والبحوث بصحة مكة، حيث تم اختيار أفضل ثلاثة أبحاث وتكريمهم من سعادة المدير التنفيذي للشئون الطبية والإكلينيكية بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور/ عبدالناصر باطوق والذي أشاد بالمخرجات العلمية الطبية المتميزة لهذا البرنامج والتي يؤمل أن يكون لها أثرا ملموسا على الخدمات الصحية في المستقبل القريب.