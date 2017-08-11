 شاب يعتدي على حبيبته السابقة ويقطع أذنها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 11

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. شاب يعتدي على حبيبته السابقة ويقطع أذنها

شاب يعتدي على حبيبته السابقة ويقطع أذنها

شاب يعتدي على حبيبته السابقة ويقطع أذنها
نورة الشهري(صدى):

أرتكب شاب بريطاني يٌدعى ” جيمس بار ، 29 عاماً ” ، جريمة بشعة بحق حبيبته السابقة،حيث اقدم على التعدي عليها وقطع اذنها عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب المال .

وتعود البداية عندما نشب خلاف بين جيمس وحبيبته السابقة تارا ترنر ، بسبب أقتراضها منه مبلغاً لم ترده ، وأثناء المشاجرة فوجأ جيمس برسالة على هاتها من صديق آخر فجن جنونه .

حيث قام بجرها إلى الأرض وسحبها إلى الحمام حيث ركلها في رأسي لتفقد الوعي، قبل ان تستيقظ لتجد أن جزء من أذنها مقطوعة .

وعندما سأفاقت تارا بعد 3 ساعات استطاعت أن تزحف خارج الحمام لترسل رسالة نصية إلى أمها كتبت فيها ” جيمس هرب “.

ووجدت سكيناً ومطرقة على الكرسي، وعرفت كيف قطع هذا الجزء من أذنها.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31810 ] نشر منذ 19 دقيقة

على قولة عنتر ,, وحب التبن يقطع الأذن ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *