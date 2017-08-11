شاب يعتدي على حبيبته السابقة ويقطع أذنها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أرتكب شاب بريطاني يٌدعى ” جيمس بار ، 29 عاماً ” ، جريمة بشعة بحق حبيبته السابقة،حيث اقدم على التعدي عليها وقطع اذنها عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب المال .

وتعود البداية عندما نشب خلاف بين جيمس وحبيبته السابقة تارا ترنر ، بسبب أقتراضها منه مبلغاً لم ترده ، وأثناء المشاجرة فوجأ جيمس برسالة على هاتها من صديق آخر فجن جنونه .

حيث قام بجرها إلى الأرض وسحبها إلى الحمام حيث ركلها في رأسي لتفقد الوعي، قبل ان تستيقظ لتجد أن جزء من أذنها مقطوعة .

وعندما سأفاقت تارا بعد 3 ساعات استطاعت أن تزحف خارج الحمام لترسل رسالة نصية إلى أمها كتبت فيها ” جيمس هرب “.

ووجدت سكيناً ومطرقة على الكرسي، وعرفت كيف قطع هذا الجزء من أذنها.