⁠⁠⁠⁠⁠غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض وظائف شاغرة للرجال، لدى شركتين بالقطاع الخاص “ شركة الرياض للاستثمارات – مركز الرميزان للتدريب ” ، لحملة درجة البكالوريوس وشهادات الدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

1- شركة الرياض للاستثمارات: “ مساعد فني، واستقبال عام، ومحاسب ” .

2- مركز الرميزان للتدريب: “ محاسب ” .

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بغرفة الرياض، وذلك في يوم الاثنين الموافق 14/ 8/ 2017م، عند الساعة التاسعة صباحًا لوظائف شركة الرياض للاستثمارات، ويوم الثلاثاء الموافق 15/ 8/ 2017م، عند الساعة العاشرة صباحًا لوظائف مركز الرميزان للتدريب.

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