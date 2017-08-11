" راشد الراشد " تعلن عن وظائف شاغرة بالدمام وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الدمام، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسقة موارد بشرية (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (موارد بشرية، أو الإدارة).

– منسق شؤون إدارية وموارد بشرية (جدة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة مكتبية، أو موارد بشرية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 9 سبتمبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من ” هنـــــــــــــــــــــا “.