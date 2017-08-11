مستشفى دلة تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

مستشفى دلة تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة
طرحت مستشفى دلة،وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع المستشفى في نمار بمدينة الرياض.
وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– حارس أمن.
– فني مختبر.
– سكرتير طبي.
– طبيب العيون.
– معالج الجهاز التنفسي.
– ممرضون.
– منسق الموافقة والشركة.
– موظف الاستقبال.
– وكيل مركز الاتصال.
– فني صيدلة.
وأوضح المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2017م.
وأشار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــا.
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