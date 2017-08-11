مستشفى دلة تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مستشفى دلة،وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع المستشفى في نمار بمدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– حارس أمن.

– فني مختبر.

– سكرتير طبي.

– طبيب العيون.

– معالج الجهاز التنفسي.

– ممرضون.

– منسق الموافقة والشركة.

– موظف الاستقبال.

– وكيل مركز الاتصال.

– فني صيدلة.

وأوضح المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2017م.

وأشار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــا.