أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين، مدعوماً بلجوء المستثمرين إلى المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً في أعقاب التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وينتظر السوق بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية اليوم والتي من شأنها أن تقدم المزيد من المؤشرات حول توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .

وارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى 1289 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1294 دولارا للأوقية، وذلك في تمام الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.