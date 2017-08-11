تعميق خسائر أسعار النفط بعد تقرير وكالة الطاقة - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

عمقت أسعار النفط خسائرها عقب صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أشار لارتفاع المعروض العالمي للشهر الثالث على التوالي، ورغم إشارته لمواصلة سوق النفط مسيرته نحو التوازن.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.85% إلى 51.47 دولار للبرميل، فيما انخفض خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.85% إلى 48.17 دولار للبرميل، في تمام الساعة 11:37 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر الجمعة، إن إمدادات النفط العالمية زادت بمقدار 520 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي إلى 98.16 مليون برميل يوميًا.

لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن سوق النفط يواصل طريقه نحو تحقيق التوازن، متوقعة نمو الطلب بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا هذا العام مقارنة بتوقعاتها السابقة التي أشارت إلى 1.4 مليون برميل يوميًا.