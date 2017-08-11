⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الإطاحة باثنين بتهمة السطو على إحدى الصيدليات في أحد - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بجازان من الإطاحة باثنين من بين ثلاثة شبان كانوا قد سطوا على إحدى الصيدليات بمحافظة أحد المسارحة، الأحد الماضي.

وقالت مصادر إن رجال الأمن توصلوا للجناة بعد تحليل مقطع الفيديو الذي وثق عملية السطو، حيث تم القبض على اثنين منهم وهم سعوديان في العشرينات من العمر، بينما لا يزال البحث جارياً عن الثالث.

وأضافت أنه تم توقيف المقبوض عليهما بشرطة المحافظة، وتم إشعار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وكانت كاميرات المراقبة أظهرت دخول الشبان الثلاثة للصيدلية التي كانت خالية من الزبائن، وهددوا الصيدلي بـ ” ساطور ” ، وقاموا بنهب النقود من صندوق المحاسبة وبعض الأشياء الأخرى، ومن ثم لاذوا بالفرار.