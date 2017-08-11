⁠⁠⁠⁠⁠طلعت زكريا يعرض مسرحية " ليلة القبض على حاحا " في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان طلعت زكريا، عن تقديمه مسرحية جديدة بعنوان ” ليلة القبض على حاحا ” فى المملكة قريباً.

وقال زكريا في تصريحات صحفية، إنه سيبدأ خلال أيام بروفات المسرحية، تمهيداً لعرضها بالمملكة عقب انتهاء موسم الحج، قبل أن يتم عرضها بمصر.

وأوضح أن المسرحية تتناول عدة قضايا اجتماعية فى قالب كوميدى، ويشاركه البطولة كلٌّ من حجاج عبد العظيم وسليمان عيد وريكو وعدد من الفنانين.

يشار إلى أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض شهد مؤخراً عرض مسرحية ” صبح صبح ” للفنان محمد سعد، وكان من المقرر عرضها في الدمام وأبها وجدة، ولكن تم إلغاء العرض.