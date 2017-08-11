بالصور.. تاكسى دبى الطائر قبل انطلاقه أواخر العام الجاري - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

كشف الموقع البريطانى ibtimes صورا جديدة تستعرض التاكسى الطائر بدبى، الذى سيبدأ عمله فى وقت قريب جداً، ومن المقرر أن تبدأ أول سيارة أجرة طائرة فى العالم التحليق بالسماء نهاية 2017، إذ تطور شركة فولوكوبتر الألمانية الطائرة التى تعمل بالطاقة، والتى ستكون قادرة على حمل راكبين فى رحلات تصل مدتها إلى 30 دقيقة.

من جانبه عزز مكتب الإعلام فى دبى الإثارة من خلال إرسال سلسلة من الصور التى تم تقديمها فنيا لإظهار ما ستبدو عليه الطائرات التى تشبه الطائرات بدون طيار، جنبا إلى جنب مع المناطق الداخلية وكيفية تناسبها مع حياة سكان المدينة، وتظهر الصور طائرات الأجرة موضوعة على الأرفف المجهزة إلى جانب ناطحات السحاب، جنبا إلى جنب مع السكان فى الشقق الشاهقة، وكذلك تسلط الضوء على وجهة نظر الركاب خلال الرحلة فوق المدينة، مع استعراض الجلود الفاخرة المصممة بها والمصنوعة من جلد الغزال.

ومن المفترض أن تكون سيارات الأجرة الطائرة التى سيبلغ ارتفاعها 2 كيلومتر، قادرة على الطيران بسرعة قصوى من 100 كيلومتر، مع دعمها بمظلة تستخدم فى حالات الطوارئ.