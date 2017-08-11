 العمل: تتيح " إعادة التقديم " للحصول على المساعدات المالية المقطوعة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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العمل: تتيح ” إعادة التقديم ” للحصول على المساعدات المالية المقطوعة

العمل: تتيح ” إعادة التقديم ” للحصول على المساعدات المالية المقطوعة
طلال الغامدي(صدى):

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضوابط جديدة، تمكن المستفيدين من إعادة التقديم للحصول على المساعدات المالية المقطوعة بعد مرور عام على الصرف.

وطرحت الوزارة مؤخراً عدة ضوابط من أبرزها الصرف حسب تاريخ التقديم، ودون تحديد موعد معين لذلك.

وصرفت الوزارة خلال الشهر الماضي مساعدات مقطوعة بنحو 480 مليون ريال، لأكثر من 40 ألف حالة، ويصل المبلغ المصروف لبعض الحالات إلى 30 ألف ريال، وذلك بناءً على عدد أفراد الأسرة، وأوضاعهم الاجتماعية، وغير ذلك.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب جيتوا لهم بالضغط المسا كين روحوا لهم الى بالجبال ويش يسوون كبار سن اتقوا الله فيهم من شق على الناس شق الله عليه لا يعرفون انتر نت ولا شى تقطعونها عنهم ليه ما ترسلون موظفين لهم

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