العمل: تتيح " إعادة التقديم " للحصول على المساعدات المالية المقطوعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضوابط جديدة، تمكن المستفيدين من إعادة التقديم للحصول على المساعدات المالية المقطوعة بعد مرور عام على الصرف.

وطرحت الوزارة مؤخراً عدة ضوابط من أبرزها الصرف حسب تاريخ التقديم، ودون تحديد موعد معين لذلك.

وصرفت الوزارة خلال الشهر الماضي مساعدات مقطوعة بنحو 480 مليون ريال، لأكثر من 40 ألف حالة، ويصل المبلغ المصروف لبعض الحالات إلى 30 ألف ريال، وذلك بناءً على عدد أفراد الأسرة، وأوضاعهم الاجتماعية، وغير ذلك.