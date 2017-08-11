دعوى قضائية تهدد استقرار " أوبر " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

رفعت شركة ” بنشمارك كابيتال ” للاستثمار المغامر دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لـ ” أوبر تكنولوجيز ” ” ترافيس كالانيك ” لإجباره على الانسحاب من مجلس إدارة مقدم خدمات مشاركة الركوب وإلغاء أحقيته بالحصول على ثلاثة مقاعد داخله.

واتهمت الدعوى المرفوعة يوم الخميس، ” كالانيك ” بإخفاء مجموعة من الأخطاء عن مجلس إدارة ” أوبر ” وتخطيطه للاحتفاظ بالسيطرة على إدارة الشركة، حتى بعد إجباره على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي في يونيو بعد سلسلة من الفضائح.

وتعد هذه الخطوة مثالًا نادر الحدوث على مقاضاة أحد مستثمري وادي السيليكون لشخصية مركزية في شركته الناشئة، وتعد ” بنشمارك ” أحد المستثمرين المبكرين في ” أوبر ” وتملك حصة بنسبة 13% وتسيطر على 20% من أصوات مجلس الإدارة.

من جانبه أصدر ” كالانيك ” بيانًا وصف فيه ما جاء في الدعوى بالاتهامات الكاذبة والتجرد من الموضوعية، متهمًا ” بنشمارك ” بالعمل لمصلحتها الفردية دون المصلحة العامة لـ ” أوبر ” ، منتقدًا التحركات القانونية ضده بهدف حرمانه من حقوقه كمؤسس ومساهم في الشركة.