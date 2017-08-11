المرور تعلن شرط إلغاء مخالفات " ساهر " وباشر " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قررت الإدارة العامة للمرور إلغاء المخالفات التي يرصدها نظاما ” ساهر ” و ” باشر ” حال عدم تضمنها صوراً دقيقة مستكملة كافة البيانات اللازمة لضبط المخالفة.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني، على ضرورة وجود الصورة الفوتوغرافية كمستند يُعتمد عليه في تسجيل المخالفات، وأنها تقوم مقام محاضر الضبط المستخدم في الضبط اليدوي، مؤكداً على ضرورة تحري الدقة واستيفاء كافة البيانات اللازمة للمخالفة.

يشار إلى أن هيئة الفصل في المنازعات المرورية تلغي المخالفات التي رُصدت عن طريق الأنظمة الآلية؛ لأسباب عدم وضوح الصورة أو عدم اكتمال البيانات بالشكل الصحيح، ويحق للمخالف إلغاء مخالفته في حال عدم وجود صورة لها أو حال عدم دقتها.