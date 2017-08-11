⁠⁠⁠⁠⁠المالية تعلن تقرير أداء الميزانية خلال الربع الثاني الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعلن وزارة المالية الأحد المقبل تقرير أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017، الذي سيتضمن الإيرادات والمصروفات والعجز المتوقع في الميزانية والدين العام.

وكان تقرير أداء الميزانية في الربع الأول من العام الجاري 2017، الذي أعلنته وزارة مالية قبل شهر، أكد وجود عجز بلغ 26 ملياراً في الميزانية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 ملياراً.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد قدرت الإيرادات خلال ميزانية العام الحالي 2017 بنحو 692 ملياراً، والمصروفات بنحو 890 مليار ريال، بعجز قدر بـ198 مليار ريال، فيما تعد هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها وزارة المالية تقارير ربع سنوية لاداء الميزانية، حيث كانت في الماضي تعلن أداء الميزانية سنوياً فقط.