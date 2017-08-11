⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل ‏إنقاذ حياة جنين بعد وفاة والدته - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

استطاع أطباء متخصصون في مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية من إنقاذ حياة جنين، بعد أن وصلت والدته عن طريق الإخلاء الطبي الجوي وهي بغيبوبة وفي حالة حرجة أثر نزيف دماغي.

من جانبها قالت الدكتورة أنسام المجالي استشارية النساء والولادة بالمستشفى، إن المريضة كانت حامل بالأسبوع الثلاثين، وعند وصولها بالإخلاء الطبي الجوي تم إدخالها بشكل عاجل لوحدة العناية المركزة، وقالت: تم رصد نبض الجنين، وإجراء أشعة الأمواج فوق الصوتية للجنين، والذي أظهر ضرورة توليد الجنين عن طريق عملية قيصرية طارئة لإنقاذ حياته.

وأضافت: خلال دقائق تم التعامل مع الوضع الصحي الطارئ، حيث شرح الفريق الطبي للأهل الوضع الصحي الحرج لكل من الأم والجنين، وضرورة إجراء قيصرية لتوليد الجنين والحفاظ على حياته، لافتاً إلى أنه اجريت العملية وتم إنقاذ حياة الجنين وهو بحالة صحية جيدة، إلا أن والدته قد فارقت الحياة.