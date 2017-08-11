" الصحة " تكشف وضع عدوى فيروس " كورونا " بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الدكتور هايل العبدلي، أستاذ واستشاري الأمراض المعدية ، مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة الوضع الحالي بالجوف من عدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع مطمئن و،ذلك بعد زيارته للمنطقة ووقوفه على الوضع في مستشفايتها ومتابعة فرق العمل هناك.

وقال العبدلي في تغريدات عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر: “‏ سعدت اليوم بلقاء الزملاء الكرام في صحة الجوف والتعاون الكبير بين الجميع لوقف عدوى كورونا. والآن لا يوجد دليل على عدوى جديدة ، أن أي فحص إيجابي الآن لمخالط هو نتيجة التعرض الأولي للمريض وليس حديثاً. ولذلك الوضع مطمئن بوقف العدوى “.

من جهته أكد مختصين أن فايروس ” كورونا ” لا ينتقل بين البشر بسهولة، ويحتاج إلى مخالطة مباشرة مع مصاب بالتهاب رئوي؛ ولذلك لم نلاحظ أي حالات مرتبطة بالتجمعات البشرية مثل الحج والعمرة أو في المدارس وملاعب كرة القدم.