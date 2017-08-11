ضبط 6 أشخاص روجوا لرقصة الزومبا - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أعلنت السلطات الإيرانية ، أن الحرس الثوري الإيراني في بلدة شهرود ألقى القبض على 6 أشخاص بينهم سيدتان لترويجهم لرقصة وتمارين شهيرة بأسم ” زومبا ” .

وأكدت السلطات ، أن المتهمين نشروا مقاطع مصورة لحركات زومبا، وتمارين لها، على شبكات التواصل الاجتماعي، وشجعوا الشابات على خلع حجابهن الإسلامي في الأماكن العامة ،وبموجب القانون، يجب على النساء في إيران تغطية شعرهن وتجنب الملابس الضيقة.

وتعد هذه الاعتقالات والمداهمات شائعة في إيران، وجزء من حملة مستمرة تشنها إيران منذ عقود ضد تأثيرات الثقافة الغربية. ففي يونيو، منعت إيران الزومبا وتمارين أخرى اعتبرتها ” مخالفة للشريعة ” .