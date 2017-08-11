⁠⁠⁠⁠⁠المفوضية الأوروبية تدعو إلى اجتماع وزاري بشأن أزمة البيض الملوث - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

أعلنت المفوضية الأوربية في بروكسل اليوم, أنها قررت الدعوة إلى لقاء على مستوى وزاري للدول المتضررة من أزمة البيض الملوث وذلك لبحث سبل احتواء وتجاوز الازمة .

وأفاد مفوض الشؤون الزراعية بالاتحاد الأوروبي في رسالة نشرها أنه على اتصال مع وزراء الزراعة في بلجيكا وهولندا وفرنسا بوصفها الدول الأكثر تضررا حاليا من هذه الازمة المتفاقمة التي شملت 12 دولة أوربية .

ولم تعلن المفوضية الأوروبية عن موعد محدد لهذا اللقاء .

وكانت تقارير قد أكدت ارتفاع عدد الدول الأوروبية التي طالتها فضيحة البيض الملوث بمبيد الحشرات ” فيبرونيل ” التي أدى التحقيق فيها إلى توقيف شخصين في هولندا وإلى عمليات دهم في بلجيكا .

وأوضح المفوض الأوروبي للصحة فيتينيس اندريوكايتيس في رسالة خطية نشرت في وقت سابق أن المفوضية ستدعو الدول التي طالتها الفضيحة إلى اجتماع فور كشف ملابساتها ، وقال ” اقترحت عقد اجتماع على مستوى عال يضم ممثلي وكالات الأمن الغذائي في كل الدول الأعضاء المتأثرة بعد التثبت من الوقائع ” ، موضحا أنه ناقش هذه القضية مع الوزراء البلجيكي والهولندي والألماني .

وكانت الدنمارك ورومانيا وسلوفاكيا قد أعلنوا أمس أنهم تأثروا بهذه القضية، وقالت السلطات الغذائية والبيطرية في الدنمارك أن عشرين طنا من البيض الملوث القادم من بلجيكا بيعت في الدنمارك ، بينما أعلنت سلوفاكيا أنها اكتشفت وجود بيض مستورد من هولندا وصل عن طريق ألمانيا .

أما السلطات الصحية البيطرية في رومانيا فقد عثرت في مستودع في غرب البلاد على طن من صفار البيض ملوث بالمادة نفسها قادمة من ألمانيا .

كما أعلنت بريطانيا عن وجود 700 ألف بيضة ملوثة تم استيرادها لتستخدم في صنع منتجات غذائية .

وفي بلجيكا أعلنت النيابة أن 11 عملية دهم جرت في جميع انحاء البلاد وذلك في إطار التحقيق الذي بات يشمل 26 شخصا وشركة تحوم حولهم الشبهات ، مبينة أنه تمت مصادرة حوالى ستة آلاف لتر من المنتجات المحظورة ” الفيبرونيل ” تم ضبطها في يوليو في شركة بلجيكية .