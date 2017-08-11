المرجع الشيعي اللبناني: تسييس الحج ليس من الدين - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

استنكر المرجع الشيعي اللبناني السيد علي الأمين الدعوات المغرضة لتسييس الحج وإدخال هذه الشعيرة في الصراعات السياسية أو جعل المشاعر المقدسة والحج مكانا للهتافات والشعارات وكأنها من واجبات أو فروض هذه العبادة.

وقال في حديث لـ ” العربية ” : يجتمع الملايين من المسلمين في هذه العبادة من أجل تعزيز روابط الإخوة والانسجام والوئام فيما بينهم، لذلك يتفاجأ الإنسان عندما يحاول بعضهم استغلال هذه المناسبة الدينية للدعاية السياسية لنظامه أو لحكمه أو لحزبه.

وأوضح أن هذه الدعايات والشعارات السياسية التي يطرحها فريق ليست هي موضع إجماع بين المسلمين الذين يؤدون هذه الفريضة ويريدون التفرغ فيها لعبادة الله سبحانه وتعالى.

وأشاد المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين بالتقارب الحاصل بين المملكة والعراق لما له من انعكاسات طيبة وبناءة في المنطقة، وقال: ” نحن ننظر بإيجابية إلى هذا التواصل بين قيادة المملكة والقيادة في العراق ونأمل أن يحدث من خلال ذلك المزيد من التقارب ” .