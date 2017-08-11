بالصور.. عارضة أزياء بحرينية تٌثير ضجة على الأنترنت بجمالها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت عارضة الأزياء البحرينية، رانيا عبد الله، التي يبلغ عمرها 20 عامًا، ضجة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها صوراً لها تعبر عن جمالها وأناقتها .

حيث جذبت عارضة الأزياء أكثر من 400 ألف متابع على انستجرام ، فيما شبهها البعض بالدمية الشهيرة باربي، بسبب عيونها وجمال شعرها الأسود الطويل .

يٌشار إلى أن عارضة الأزياء البحرينية رانيا عبد الله التي تقطن في دبي، قيل إنها تنتمي للأسرة الحاكمة بفنزويلا، وتمتلك نحو 27 سيارة فارهة، وتقدر ثروتها بحساباتها البنكية نحو 280 مليون دولار.