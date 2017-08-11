⁠⁠⁠⁠⁠البورصة المصرية تربح 4 ر 3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4 ر 3 مليارات جنيه ، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 1ر715 مليار جنيه .

وارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر / إيجي اكس 30 / بنسبة 37ر0 % ليبلغ مستوى 13462 نقطة ، وارتفع مؤشر / إيجي اكس 70 / بنحو 27 ر 1 % ليبلغ مستوى 720 نقطة ، وسجل مؤشر / إيجي اكس 100 / نحو 35 ر 0 % ليبلغ مستوى 1612 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى أن إجمالي قيم التداولات بلغت نحو 9 ر 3 مليارات جنيه ، وأن كمية التداول بلغت نحو 370 ر 1 مليار ورقة منفذة على 126 ألف عملية .

وأفاد أن تعاملات المصريين استحوذت على 41 ر 78 % من إجمالي تعاملات السوق ، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 79 ر 13 % والعرب على 81 ر 7 % بعد استبعاد الصفقات ، مبينا أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 28 ر 100 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 71 ر 44 مليون جنيه ، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير أن المؤسسات استحوذت على 47 ر 30 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 53 ر 69 %، مشيرًا أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 35 ر 149 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأبان أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 84 مليون جنيه ، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 84 ألف سند تقريبا .