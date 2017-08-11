" غراب " يقتل رضيع عمره 7 أيام - صحيفة صدى الالكترونية

الإسكندرية(صدى):

توفى رضيع لا يتعدى عمره 7 أيام، بعدما نهش ” غراب ” جسده بمنطقة العجمي في الإسكندرية.

واستقبلت أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية حالة الرضيع آدم،-7 أيام-؛ وتوفي إثر إصابته بتهتك وجروح قطعية بشرايين الرقبة.

وتبين من التحقيقات أنها تركته بشرفة شقتها وتفرغت لقضاء بعض المتطلبات المنزلية، لكنها سمعت بعد فترة صرخاته، لتفاجأ بنهش غراب كبير الحجم لجسده وإحداث إصابات كبيرة به تسببت في وفاته.

ولفتت والدة الرضيع إلى أن آدم نجلها الأول بعد زواجها منذ عام تقريبًا، وأنها اعتادت تربية الطيور بشرفة منزلها التي تطل عليها أشجار يقطن بها غراب مفترس هاجم الطيور والتهمها، فامتنعت عن تربيتها مجددًا.