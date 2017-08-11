الدنمارك ضحية جديدة لأزمة البيض الملوث في أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

كوبنهاجن(صدى):

أعلنت المديرية العامة للأغذية في الدنمارك اليوم الجمعة أنها اكتشفت قرابة 20 طنا من البيض الملوث بمبيدات حشرية محظورة، تم استيرادها مؤخرا.

وذكرت المديرية في بيان أنه مع بدء اكتشاف كميات من البيض الملوث في عدد من المطاعم والكافتريات في عموم البلاد، أبلغت إحدى شركات الاستيراد والتصدير المحلية أنها جلبت كميات من البيض مؤخرا من شركة بلجيكية، تستورد البيض من هولندا.

وخلال الفترة الأخيرة، حظرت العديد من سلاسل المتاجر في بلجيكا والسويد وألمانيا بيع البيض القادم من هولندا بعدما ثبت أن بعضه ملوث بمبيد ” الفبرونيل “.

وأوضح البيان أن الشركة دعت كافة زبائنها إلى تجنب تناول بيضها، والتخلص منه في أقرب فرصة.

ومبيد الفبرونيل محظور استخدامه في مزارع الحيوانات والدواجن؛ حيث قد يتسبب تناول البشر لأغذية تحوي نسب مرتفعة منه إلى حدوث أضرار في الكبد والغدة الدرقية والكلى.

وقبل أيام، قالت هيئة الأمن الغذائي الهولندية إنه تم اكتشاف المبيد الحشري في البيض القادم من نحو 30 مزرعة دواجن في البلاد على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وتستخدم مادة الفبرونيل في القضاء على القمل والبق الذي يصيب الدجاج، لكن لا يُنصح باستخدامها مع الطيور والحيوانات المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية لما يحتوي عليه من سموم.