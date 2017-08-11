مصرع 24 من الانقلابيين وإسقاط طائرة إيرانية في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر عسكرية ميدانية مصرع 24 من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بغارة جوية للتحالف العربي ومعارك مع القوات الحكومية في بلدتي عسيلان وبيحان شمال محافظة شبوة.

وأشارت المصادر إلى أن 11 متمرداً قتلوا مساء أمس الأول في غارة جوية استهدفت مركبة عسكرية كانت تقلهم في منطقة الصفحة ببلدة بيحان المتاخمة لعسيلان وآخر معقل للحوثيين في شبوة.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني، إن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة من دون طيار تابعة للميليشيات في موقع جبل نوفان الاستراتيجي بمديرية القريشية المحاذية في محافظة البيضاء.

وأضاف أن الميليشيات تحاول إطلاق مثل هذه الطائرات الإيرانية للتجسس على مواقع الجيش الوطني وتحركاته، وقد سبق إسقاط مثل هذه الطائرات في وقت سابق.

كما قتل 13 متمرداً أمس في مواجهات مسلحة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية دارت في مواقع عديدة ببلدة عسيلان، حسبما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

وتحدث المصدر عن قتلى حوثيين آخرين سقطوا في قصف مدفعي للقوات الحكومية على مواقع للميليشيات في قرن الصفراء وجبل المنقاش شرق بيحان.

وذكر بيان للجيش اليمني أن القوات الحكومية تحاصر الميليشيات في منطقتي حيد بن عقيل والهجر في بيحان، وأنها تقصف بالدبابات والمدافع الثقيلة المواقع المحاصرة.

ونقل البيان عن العقيد ناصر القحيح، قائد كتيبة النصر المرابطة في بيحان، أن القوات الحكومية تقترب من دحر الانقلابيين من منطقتي حيد بن عقيل والهجر، في إنجاز يمهد لاستعادة كامل أجزاء بلدتي بيحان وعسيلان.

وفي تعز، قتل 17 من عناصر الميليشيات الانقلابية وجرح عشرات آخرون خلال المعارك المحتدمة في العديد من جبهات القتال بالمحافظة في غضون 24 ساعة ماضية.

وقالت مصادر في المقاومة، إن معارك دارت في شرق وغرب مدينة تعز، وفي بلدة الصلو الجنوبية، مع استمرار المواجهات العنيفة في جبهة الساحل الغربي، حيث استهدفت غارة جوية للتحالف موقعاً للانقلابيين في منطقة يختل شمال مدينة المخا الساحلية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرعية تتقدم بحذر في منطقة مدارات غرب مدينة تعز بعد أن سيطرت عليها نارياً أمس الأول وانسحبت منها الميليشيات تاركة حقولاً من الألغام.