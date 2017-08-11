بالصور.. جولة مدير عام المناهج في مدارس المخواة - صحيفة صدى الالكترونية

حامدالعمري(صدى):

التقى مدير عام المناهج بوزارة التعليم الاستاذ محمد بن عبدالله البيشي ، مساعد مدير تعليم المخواة للشؤون التعليمية الاستاذ /سعيد الشدوي حيث ناقش معه استعدادات الادارة لبدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك على هامش زيارة البيشي لتعليم المخواة كما شملت زيارة عدد من المدارس ، منها ثانوية الملك عبدالله وثانوية الملك فهد.

والتقى عدد من الطلاب وقادة ومعلمي المدارس ، بعد ذلك اجتمع اثناء الزيارة بلجنة الفصل الصيفي، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل.

وقد اثنى في ختام الزيارة على الجهود المميزة التي رصدها أثناء الزيارة.