غرق يخت سياحي يقل ٩ سائحين إسبانيين بالبحر الأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

دفعت القوات البحرية المصرية بالبحر الأحمر بأحد لنشات الإنقاذ السريع إلى موقع حادث غرق يخت سياحي يقل ٩ سائحين إسبان بالبحر الأحمر، وكشفت المعلومات الأولية أن اليخت الغارق يسمى ” أوريون “، وأن الحادث وقع بمنطقة القويح شمال منطقة القصير، وكان على متنه 9 إسبان.

من جانبه قال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالغردقة، تلقى الجمعية بلاغًا من شرطة نجدة الغردقة بغرق يخت سياحي بالبحر الأحمر وعلى متنه 9 سائحين إسبان الجنسية وتم إخطار الأجهزة المختصة بسرعة التدخل لإنقاذ السائحين والتعامل مع الحادث.