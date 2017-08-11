صحة القنفذة تعلن عن 10 وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة 10 وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين، على المراتب (31 – 32)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– حارس – (مرتبة 31 / وظيفتان).

– خادم صحي – (مرتبة 31 / وظيفتان).

– سائق – (مرتبة 31).

– عامل – (مرتبة 31 / وظيفتان).

– سائق – (مرتبة 32 / عدد 3 وظائف).

وأبرزت المديرية، أن شروط الوظائف هي:

– القدرة على القيام بعمل الوظيفة،

– القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين أو الحصول على الشهادة الابتدائية بالنسبة للسائقين، والحصول على رخصة القيادة.

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون مكملاً للسن المحددة وهي عشرون عاماً، وسبعة عشر عاماً بالنسبة للسائقين.

– أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.

– أن يكون حسن السيرة والأخلاق.

– أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

– غير محكوم عليه بحد شرعي، أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد، أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

– غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

وأوضحت المديرية، أن التقديم متاح عبر موقع التوظيف ببوابة وزارة الصحة الإلكترونية، وذلك بدءًا من تاريخ 18 من ذي القعدة 1438هـ، ويستمر لمدة أسبوع.

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