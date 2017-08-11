25 أسرة في ختام بازار الأسر المنتجة بمحافظة ضمد - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

اختتمت مساء أمس، فعاليات بازار الأسر المنتجة الذي نظمه النادي القرآني بدار فتاة أم كلثوم التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة ضمد، وذلك في استراحة الشلال بصبيا .

وأوضحت مديرة دار الفتاة حنان آل بخيت, أن البازار الخيري جاء بهدف مساعدة الأسر المنتجة ، والعمل على توفير منافذ لتسويق منتجات الأسر ، وتوفير فرص عمل ذاتية للنساء وتمكين المرأة ودعم دورها في الأسرة والمجتمع، فضلا عن التأثير الإيجابي على المستوى الصحي والتعليمي لأفراد الأسرة، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، ومبدأ الاعتماد على الذات ورفع المستوى الاقتصادي للمشاركات .

وأفادت أن البازار الذي شاركت فيه 25 أسرة, احتوى على العديد من الفعاليات والمسابقات والمعروضات، إلى جانب تسويق المنتجات والمشغولات الحرفية والتراثية والنسيج والتطريز وصناعة البخور ونقش الحناء والمأكولات الشعبية التي تمتاز بها منطقة جازان ، مشيرة إلى أن البازار جاء ضمن المبادرات التنموية والاجتماعية التي يقيمها النادي خلال إجازة الصيف الحالية ، حيث حقق نجاحات متميزة في تسويق منتجات الأسر .