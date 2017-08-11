تعليم القويعية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

تعليم القويعية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القويعية، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين بمسمى ” حارس وحارسة مدرسة ” ، للعمل بمدارس البنين والبنات.
شروط وظائف حارس لمدارس البنين:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل عمره عن 25 عاماً.
– أن يكون مسجلاً في قائمة برنامج ساعد في وزارة الخدمة المدنية.
– ألا يكون متقاعداً أو مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ويكون سجله خاليًا من السوابق لدى الجهات الأمنية.
– السلامة البدنية والخلو من الإعاقات المانعة من العمل.
– إثبات السكن في محيط المدرسة بفاتورة كهرباء أو شهادة من رئيس المركز أو المعرف.
– اجتياز الكشف الطبي.
– أن يجيد القراءة والكتابة.
– اجتياز المقابلة الشخصية عند اكتمال الشروط السابقة.
شروط وظائف حارس وحارسة لمدارس البنات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل عمره عن 30 عاماً.
– أن يكون مسجلاً في قائمة برنامج ساعد في وزارة الخدمة المدنية.
– ألا يكون متقاعداً أو مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ويكون سجله خاليًا من السوابق لدى الجهات الأمنية.
– السلامة البدنية والخلو من الإعاقات المانعة من العمل.
– إثبات السكن في محيط المدرسة بفاتورة كهرباء أو شهادة من رئيس المركز أو المعرف.
– اجتياز الكشف الطبي.
– أن يجيد القراءة والكتابة.
– اجتياز المقابلة الشخصية عند اكتمال الشروط السابقة.
وأوضحت الإدارة، أن التقديم متاح إلكترونيًا حتى تاريخ السبت الموافق 1438/11/27هـ، علمًا بأنه سوف يتم بعث رسالة نصية على هواتف المتقدمين بعد القبول المبدئي لتحديد موعد المقابلة الشخصية ولإحضار المرفقات المطلوبة المحددة في الرسالة.
وللتقديم على وظائف حارس لمدارس البنين، اضغط ” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc8ynLTvG6iQr4LD5H5s9-yDh38788KjieI90RyUEP8qNVng/viewform “.
وللتقديم على وظائف حارس وحارسة لمدارس البنات، اضغط ” هنـــــــــــــــــــــا “.
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