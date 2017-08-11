تعليم القويعية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القويعية، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين بمسمى ” حارس وحارسة مدرسة ” ، للعمل بمدارس البنين والبنات.

شروط وظائف حارس لمدارس البنين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمره عن 25 عاماً.

– أن يكون مسجلاً في قائمة برنامج ساعد في وزارة الخدمة المدنية.

– ألا يكون متقاعداً أو مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك ويكون سجله خاليًا من السوابق لدى الجهات الأمنية.

– السلامة البدنية والخلو من الإعاقات المانعة من العمل.

– إثبات السكن في محيط المدرسة بفاتورة كهرباء أو شهادة من رئيس المركز أو المعرف.

– اجتياز الكشف الطبي.

– أن يجيد القراءة والكتابة.

– اجتياز المقابلة الشخصية عند اكتمال الشروط السابقة.

شروط وظائف حارس وحارسة لمدارس البنات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمره عن 30 عاماً.

– أن يكون مسجلاً في قائمة برنامج ساعد في وزارة الخدمة المدنية.

– ألا يكون متقاعداً أو مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك ويكون سجله خاليًا من السوابق لدى الجهات الأمنية.

– السلامة البدنية والخلو من الإعاقات المانعة من العمل.

– إثبات السكن في محيط المدرسة بفاتورة كهرباء أو شهادة من رئيس المركز أو المعرف.

– اجتياز الكشف الطبي.

– أن يجيد القراءة والكتابة.

– اجتياز المقابلة الشخصية عند اكتمال الشروط السابقة.

وأوضحت الإدارة، أن التقديم متاح إلكترونيًا حتى تاريخ السبت الموافق 1438/11/27هـ، علمًا بأنه سوف يتم بعث رسالة نصية على هواتف المتقدمين بعد القبول المبدئي لتحديد موعد المقابلة الشخصية ولإحضار المرفقات المطلوبة المحددة في الرسالة.

وللتقديم على وظائف حارس لمدارس البنين، اضغط ” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc8ynLTvG6iQr4LD5H5s9-yDh38788KjieI90RyUEP8qNVng/viewform “.

وللتقديم على وظائف حارس وحارسة لمدارس البنات، اضغط ” هنـــــــــــــــــــــا “.