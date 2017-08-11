فيكتوريا بيكهام تُقاضي مطعم بيتزا لنشره كاريكاتير يسخر من نحافتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت المغنية ومصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام، ، عزمها على مقاضاة مطعم بيتزا استخدم صورة كاريكاتيرية لها على سيارات التوصيل للمنازل ليضرب بنحافاتها مثالاً على مدى رقة عجينته.

حيث استخدم مطعم سيدهو غولدن فيش آند شيبس في مدينة وولسيند بمنطقة نورث تينيسايد شرقي إنجلترا، رسماً كاريكاتيرياً لزوجة لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، مع عبارة ” بيتزا فيكتوريا بيكهام الجديدة تتميز بعجينة رفيعة سمكها 2 ملليمتر فقط “.

من جانبه، صرح مالك المطعم سوني سيدهو بأنه لم يقصد إهانة أحد أو التقليل من حدة اضطراب فقدان الشهية العصبي ” أنوركسيا ” ، مضيفاً: ” نود أن يتناول الجميع إعلاننا في إطاره، فالإعلان مقدم بطريقة طريفة لرسم الابتسامة على شفاه الناس “.