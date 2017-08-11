نادي فطن النوعي بتعليم مكة ينفذ برامج لتدريب 460 طالبة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نفذ نادي فطن النوعي للبنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس, عدة أنشطة وبرامج تخدم مسارات البرنامج جميعها ضمن مسار الشراكة المجتمعية بعنوان ” صنائع المعروف تقي مصارع السوء ” , الذي يسعى إلى إكساب الطالبات أهمية المسؤولية المجتمعية والتطوع وخدمة المجتمع واستهدفت 460 طالبة و 55 من الأسر والمجتمع المحلي.

وجرى خلال البرنامج, تنفيذ الزيارات الميدانية وفق الضوابط المنظمة لها في مجال العمل التطوعي وتقسيم المشاركين إلى فرق عمل تتوافق مع خصائصهم العمرية, كما تم عقد الشراكة بين جمعية الوداد الخيرية، الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية لرعاية المسنين ومركز التأهيل الشامل ” أناث ” , وشاركن في الزيارات 166 طالبة من النادي, كما تم تحقيق الشراكة المجتمعية الأولى من نوعها مع مشروعات الطفولة ببرنامج (على أسس عربية سليمة ) مستهدفة الأسر والمجتمع المحلي بمشاركة من 30 أسرة وذلك ضمن برنامج مناجم الوطن تمت الشراكة مع جمعية المتقاعدين بعقد حلقة نقاش بين الجمعية والطالبات وأولياء الأمور.

ونفذ النادي, 34 حقيبة تدريبية للطالبات والأسر والمجتمع المحلي؛ مشتملة على حقيبة المهارات الشخصية والاجتماعية، وتنفيذ برنامج صناع المستقبل الذي اهتم بتنمية مهارات ومعارف الطالبات في مجال التصميم والتصنيع ثم برنامج عالمي الذكي الذي اهتم بتعليم الإلكترونيات وكيفية التحكم الآلي, إضافة إلى برنامج المهارات الإعلامية الناقدة وإدارة التفكير والتخطيط للمستقبل وبرنامج وطني انتمائي الذي يمكن المتدرب من تطبيق استراتيجيات تربوية لوقاية الشباب من الفكر الضال .

كما نفذ النادي أيضاً برنامج ألواني سر حياتي الذي هدف إلى تنمية سلوك الطالبة وتعزيز ثقتها بنفسها من خلال التصميم والتشكيل المجسم, فيما اختتمت البرامج التدريبية مساء بدورة (المستثمرون الشباب ) للتوعية بالعمل الحر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الأعمال الوطني.

وقدّم نادي فطن النوعي للبنات كذلك, برامج رياضية ترويحية تتناسب مع الفئة المستهدفة مثل (لعبة الحبل .جهاز السير، الأنشطة البدنية المعززة للصحة، لعبة الحلقات، لعبة الكراسي. وتم تفعيل برنامج (رشاقتي سر لياقتي ) للتوعية بأهمية الرياضة والغذاء السليم وقد استفادت 460 طالبة من هذه البرامج الترفيهية.

وتنوعت برامج النادي عبر مسار التطوير الذي يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة، وتحقيقا للمشاركة الإيجابية في معادلة التنمية على الأصعدة من برامجه (أريب) الذي يهتم بقائد المستقبل وإكسابه المهارات الأساسية كالتفكير الاستراتيجي ومهارات اتخاذ القرار من خلال التفاعل بين النادي والطالب وولي الأمر, كما قدّم النادي في سياق المسار نفسه برنامج تواصل الذي يهدف إلى بناء وتنمية جوانب الشخصية المتكاملة في التواصل مع الآخرين، وبرنامج التصوير الإبداعي لتنمية التكوين الإبداعي لدى الطالبة من خلال الصورة, وبرامج الحاسب الآلي “تطبيقات وتصميم المواقع والقصة الرقمية برنامج الويكس تصميم الفيديوهات والروابط وكيفية تحميلها” وقد استفادت 460 طالبة من هذه البرامج.

كما اشتمل نادي فطن النوعي للبنات, على أنشطة متنوعة وجاذبة للطالبات منها ( تراثيات – أزياء وشعوب، عالم المسرح، التمريض المنزلي فنون وحرف، ، كروت ومناسبات وغراس الجنة و حفلة شاي ومكياجك من الطبيعة و إبداعات متألقة و رياض الذكر وريشة فنان.