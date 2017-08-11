حملات تفتيشية شاملة ببلدية رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نفذ القسم الصحي في بلدية محافظة رفحاء مؤخراً, حملات تفتيشية شاملة على جميع الورش الصناعية ومحطات تحلية المياه والمحلات التجارية والمطاعم الموجودة بالمحافظة .

وقال رئيس قسم صحة البيئة قايد مرجي الشمري, أن المراقبين رصدوا خلال تلك الفترة عدد من المخالفات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة، إلى جانب أخذ العينات المطلوبة من جميع محلات المياه وعدد من المطاعم التي أرسلت بعد ذلك إلى مختبر أمانة الحدود الشمالية لإجراء الفحوصات اللازمة عليها بشكل عاجل, مشيراً إلى أن النتائج النهائية أظهرت سلامة جميع العينات ومطابقتها لجميع المواصفات السعودية.

وأضاف الشمري, أن الحملة ما تزال مستمرة, داعياً جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ فوراً عن أي مخالفات صحية تواجههم .