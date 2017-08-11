" سليمان الفهد " يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الكشفي العالمي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يرأس نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الكشفي العالمي الــ 41 ، الذي سيعقد بمركز المؤتمرات في مدينة باكو بجمهورية اذربيجان خلال الفترة 21- 25 /11 /1438هـ ، بمشاركة 167 جمعية كشفية وطنية من الجمعيات الأعضاء بالمنظمة الكشفية العالمية .

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يقام بعنوان ” معا من أجل التغيير الإيجابي ” , مناقشة بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر من أهمها تعزيز ملامح الحركة الكشفية التعليمية ووحدتها، والنظر في سياسة ومعايير الحركة، والتقدم الذي تم نحو تحقيق رؤية الحركة 2023 التي تم اعتمادها في المؤتمر السابق في مدينة ليوبليانا في سلوفينيا، وتهدف إلى تسريع نمو الحركة، وأن تكون الكشافة هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفي العالم على أساس قيم مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات الحالية المؤثرة على الكشافة في جميع انحاء العالم.

وستتضمن أعمال المؤتمر, انتخاب لجنة الكشافة العالمية للفترة 2017-2020، ، كما سيتم إعلان أسماء الجمعيات الكشفية الوطنية الجديدة الحاصلة على عضوية المنظمة، والتصويت على أماكن الأحداث الكشافة العالمية المقبلة، من أبرزها الجامبوري العالمي الــ 25 ، والمؤتمر العالمي الــ 42 ، ومنتدى الشباب الــ 14 .

وستقيم الكشافة السعودية خلال أيام المؤتمر, معرضاً يتضمن إبراز جهود الكشافة السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين، وفي المحافظة على البيئة وإنمائها ، وفي تفعيل مجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، كما ستشارك في اليوم الشعبي العالمي الذي يتضمن تقديم عروض ثقافية شعبية من البلدان المشاركة .