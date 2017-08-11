المرصد السوري: جيش النظام يشن غارات على ريف حمص - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان ، أن الطائرات التابعة للجيش النظامى السوري، شنت ضربات جوية استهدفت منطقة الحولة فى الريف الشمالى لحمص.

وأصدر المرصد بياناً، قال فيه أن الضربات استهدفت بلدات تلدو وكفرلاها وتلذهب فى الحولة، وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

وتشتبك قوات الجيش النظامى السورى مع تنظيم ” داعش ” الإرهابي، وسط سوريا لليوم الثالث على التوالي، وتركز القتال اليوم فى منطقة على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة حمص، حيث تقدمت القوات الحكومية وسيطرت على قرية الصالحية فى ريف جب الجراح قرب حدود مدينة حمص مع محافظة حماة.

وذكر المرصد أن داعش شنت خمس هجمات انتحارية على الأقل، يوم أمس، بواسطة سيارات مفخخة، وزرع ألغامًا على خط الجبهة، موضحًا أن قتلى القوات السورية بلغ 39 بالإضافة إلى إصابة 25، فيما قتل 31 من عناصر تنظيم داعش.

يذكر أن القوات الحكومية المدعومة من روسيا تشن هجومًا واسعًا منذ أشهر لاستعادة منطقة البادية التى تمتد على مساحة 90 ألف كيلو متر مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية.