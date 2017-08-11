باحث فلكي: الشمس ستختفي تماماً من أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

لفت الباحث الفلكي ملهم هندي، ،إلى أن سكان المملكة لن يروا ظاهرة كسوف الشمس التي سيشهدها كوكب الأرض نهاية شهر ذي القعدة الجاري، والتي ستمتد إلى 6 ساعات في بعض الدول، فيما ستشهد بعض مدن أمريكا كسوفاً كلياً تختفي الشمس فيه تماماً لدقيقتين وأربعين ثانية.

وأكد هندي عدم صحة ما يتردد عن مرافقة كسوف الشمس رياح عاتية أو أعاصير أو زلازل مدمرة، واصفاً ذلك الأمر بأنه مبالغ فيه وغير مبني على أسس علمية، مبيناً أن ظل القمر سيتحرك على مدى 10 آلاف كيلومتر بدءاً من المحيط الهادي ومروراً بالولايات المتحدة حتى ينتهي في المحيط الأطلسي، بحيث يشكل القمر ظلاً دائرياً قطره 115 كيلومتراً. بحسب صحيفة ” الرياض “.

وأضاف أن الكسوف الجزئي سيشاهد بكامل مراحله في كندا ودول شمال أمريكا الجنوبية والمناطق الغربية من المملكة المتحدة، فيما سترى بعض مراحل الكسوف في دول المغرب وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك.